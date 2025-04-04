Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пусть рожают школьницы: а про зрелых женщин забыли

Пусть рожают школьницы: а про зрелых женщин забыли

БлокнотРУ Демографическая политика нашей Российской Федерации, если разобрать ее с точки зрения простой житейской логики, выглядит довольно странно.

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