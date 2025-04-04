Пусть рожают школьницы: а про зрелых женщин забыли

БлокнотРУ Демографическая политика нашей Российской Федерации, если разобрать ее с точки зрения простой житейской логики, выглядит довольно странно.
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