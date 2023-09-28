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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хау об 1:0 с «Ман Сити»: «Ньюкасл» заслужил победу. Вышедшие на замену сделали игру»

Хау об 1:0 с «Ман Сити»: «Ньюкасл» заслужил победу. Вышедшие на замену сделали игру»

«Таймы получились разными. В первом было тяжело, «Сити» играл хорошо, мы – не очень, но зато хорошо оборонялись, пусть и оставались без мяча.

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