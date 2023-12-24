В рядах ВСУ царят отчаяние и усталость: после провала контрнаступления Киев и Запад пересматривают свою стратегию — Neue Zürcher Zeitung

Наступление ВСУ летом 2023-го вызвало на Западе лишь разочарование, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung, сейчас всем «понятно, что украинцы уже не смогут применять в 2024 году ту же стратегию, что и в 2023-м».
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