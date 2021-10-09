Украина запустит спутник для слежения за Донбассом

Украинский спутник «Січ-2-30», запуск которого запланирован на декабрь, может использоваться для слежения за перемещениями военной техники в Донбассе и кораблей на Черном море, заявил в интервью «РКБ-Украина» глава Государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимир Тафтай.