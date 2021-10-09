Мировое обозрение

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Руднев
    А вот если все таки один отопительный сезон сократить транзит до минимума с с максимальной отпускной ценой,что бы ска...Экономист Кущ: вс...
  • Сергей К
    Трамп прав , вероятно Байден китайский агент, Вообще говоря Байден немного похож на китайца.Трамп заявил, что...
  • Александр Молчанов
    Да и пёс с ними!«Сенсация в Чехии...

Украина запустит спутник для слежения за Донбассом

Украина запустит спутник для слежения за Донбассом

Украинский спутник «Січ-2-30», запуск которого запланирован на декабрь, может использоваться для слежения за перемещениями военной техники в Донбассе и кораблей на Черном море, заявил в интервью «РКБ-Украина» глава Государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимир Тафтай.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх