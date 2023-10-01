Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления ВСУ

REUTERS/Stringer Попытку контрнаступления украинских военных пресекли под Авдеевкой в ДНР. Первая Славянская бригада поразила солдат ВСУ, которые пытались пойти в контрнаступление под Авдеевкой, сообщает РИА Новости.
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