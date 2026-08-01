Овчинский: в рамках выставки «70 лет созидания» состоится просветительская программа для взрослых

В Музее Москвы в рамках месяца градостроительства и выставки «70 лет созидания» с 1 по 15 августа пройдёт открытая просветительская программа для взрослых, включающая серию лекций, дискуссий и презентаций.
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