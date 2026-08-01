RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Овчинский: в рамках выставки «70 лет созидания» состоится просветительская программа для взрослых

Овчинский: в рамках выставки «70 лет созидания» состоится просветительская программа для взрослых

В Музее Москвы в рамках месяца градостроительства и выставки «70 лет созидания» с 1 по 15 августа пройдёт открытая просветительская программа для взрослых, включающая серию лекций, дискуссий и презентаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии