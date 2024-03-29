Тэнасе – о последствиях решения Конституционного суда по делу «людей Шора»

Решение Конституционного суда о признании неконституционной статьи закона, запрещающей лицам, связанным с Иланом Шором, в том числе депутатам бывшей партии «Шор», баллотироваться на государственные должности, не имеет обратной силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии