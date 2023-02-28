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NBC: служба федеральных маршалов США подверглась кибератаке

NBC: служба федеральных маршалов США подверглась кибератаке

Служба федеральных маршалов США подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на представителя подразделения, входящего в структуру министерства юстиции Соединенных Штатов, передает ТАСС.

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