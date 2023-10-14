Как поздравить с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября с помощью красивых открыток, стихов и прозы Алёна Юрьева14 октября каждого года православные христиане отмечают один из важнейших и духовно насыщенных праздников — Покров Пресвятой Богородицы.
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