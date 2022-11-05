Школьница спустя год призналась полицейским о нападении насильника на Аэродромной

Уголовное дело могут завести на шапочного знакомого пострадавшей. Школьница рассказала полицейским о растлении ее малознакомым соседом в доме на улице Аэродромной в августе 2021 года, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
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