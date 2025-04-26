СВО на Украине: Почему 2025 год назвали последним для конфликта? Специальная военная операция, продолжающаяся более трёх лет, подошла…Сообщение Когда закончится СВО на Украине: прогнозы экспертов и новые реалии на 26 апреля 2025 года появились сначала на Ежедневные новости.