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VII Молодежный форум «Наследие» стартовал в Москве

VII Молодежный форум «Наследие» стартовал в Москве

В столице открылся VII Молодежный форум «Наследие». Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал о мероприятии в рамках пресс-подхода, организованного Информационным центром Правительства Москвы.

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