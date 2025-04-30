"Когда похороним деда, на его квартиру я куплю приличную машину": мужчина круто разобрался с сыном

Майя Majesty

В 30 так резко не меняются отпрыски. Это вам не в18 в институт поступить и жить отдельно от привычной среды, от родителей. ( не надо сваливать, что будущая профессия виновата). Нужно и родителям с таким мышлением (правильным, якобы, до мозга костей) в себе тоже ошибки жизни искать. Пора уже "камни собирать", пора. Тогда может и ответ на многие вопросы найдется и на вопрос "почему он такой".