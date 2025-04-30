"Когда похороним деда, на его квартиру я куплю приличную машину": мужчина круто разобрался с сыном

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Майя Majesty
В 30 так резко не меняются отпрыски. Это вам не в18  в институт поступить и жить отдельно от привычной среды, от родителей. ( не надо сваливать, что будущая профессия виновата). Нужно и родителям с таким мышлением (правильным, якобы, до мозга костей) в себе тоже ошибки жизни искать. Пора уже &quot;камни собирать&quot;, пора. Тогда может и ответ на многие вопросы найдется и на вопрос &quot;почему он такой&quot;.
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