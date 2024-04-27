«Это будут решать уцелевшие»: о мобилизации в России

Natalija Osminina

Да дело не только в том, чтобы притащить предприятия, надо еще и продать их продукцию. То есть - в РЫНКЕ. США нужен РЫНОК. А он есть только в юго-восточной Азии. А для этого надо отбирать их у Китая, идти на него войной. Но главное еще и в том, что нет у США ни сланца, ни нефти, иначе бы они не покупали в массовом кол-ве Ямал газ и не отправляли его Европе под видом американского спг. И не боялись бы они так повышения цен на нефть, если бы свою добывали. У них же, то Трамп открыл, то Байден закрыл... то входит- то выходит.. и думается мне, что не потому, что Байден так заботится об экологии США. А по банальной причины трещин в литосферных плитах. По той же причине в январе закрыли Голландское местрождение. В Казахстане ушкл весь газ. В Норвегии тоже плита дышит на ладан. Да и в Шотландии тоже. А в США на минуточку 3 разлома и Сан-Андреас на днях активно зашевелился и похоже Калифорния крякнется. У них там каждые 22 года землетрясения. Вот как раз в 3-ий раз 22 года прошло.