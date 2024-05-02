Минцифры предлагает штрафовать операторов за нарушение оказания услуг иностранцам

Штраф может составить от 1 до 2 миллионов рублей Минцифры России предложило штрафовать операторов от 1 миллиона рублей до 2 миллионов рублей за нарушение оказания услуг мобильной связи иностранным гражданам, соответствующий законопроект был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.