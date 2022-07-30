Система противовоздушной и противоракетной обороны Румынии

В отличие от других, более зажиточных государств Восточной Европы, входивших до 1991 года в ОВД, Румыния до недавнего времени была не способна выделить значительные финансовые ресурсы на кардинальную модернизацию и усиление собственной системы ПВО.
В отличие от других, более зажиточных государств Восточной Европы, входивших до 1991 года в ОВД, Румыния до недавнего времени была не способна выделить значительные финансовые ресурсы на кардинальную модернизацию и усиление собственной системы ПВО.
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