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Регионы России

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Зеленский меняет стратегию после отказа США от мирных инициатив

Зеленский меняет стратегию после отказа США от мирных инициатив

Новая стратегия президента Украины Владимира Зеленского получила неожиданную трактовку внутри страны.

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