Участница проекта «Выжить в Дубае» поделилась своим мнением о том, как Анна Седокова переживает потерю экс-супруга

Трагедия, развернувшаяся недавно в Москве, глубоко потрясла общественность. В ночь после дня рождения певицы и бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой, ее экс-супруг, латвийский баскетболист Янис Тимма, принял роковое решение уйти из жизни.