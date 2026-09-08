Мелех: Россия продолжит обсуждать с США защиту православных на Украине

Международное сообщество должно отреагировать на давление в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).
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