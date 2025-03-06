Белый дом: Мы продолжим поставки оружия и разведданных Украине, когда сядем за стол переговоров с Россией(.)

США продолжат приостанавливать поставки оружия и обмен разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет назначена дата мирных переговоров с Россией, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.
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