Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Убийца" русского вектора в армянской политике. Пригласит ли Пашинян к себе войска НАТО?

Ереван в очередной раз делает выстрел себе в ногу. И все бы ничего, можно смириться с желанием руководства чужой страны вновь и вновь наступать на те же грабли, но все это сулит проблемами для России в регионе.

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