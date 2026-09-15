В составе популярных у россиян БАДов нашли больше десятка нарушений

Роспотребнадзор якобы потребовал убрать из продажи часть популярных биологически активных добавок «Эвалар» после проверок, выявивших 12 нарушений, включая четырехкратное превышение допустимого уровня витамина D.
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Это ложь, нигде на сайте у контролирующих органов нет об этом информации и сам бренд уже опроверг