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Индия заявила США, что намерена исходить из своих интересов при покупке нефти

Индия заявила США, что намерена исходить из своих интересов при покупке нефти

Индия в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана заявила, что продолжит обеспечивать свою энергобезопасность, исходя из собственных торговых и экономических интересов.

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