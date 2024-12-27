Выплаты получат больше участников СВО

Право на единовременную выплату при получении увечья, гибели и инвалидности будут иметь те, кого привлекли по контракту предприниматели, органы публичной власти и подведомственные им организации для восстановления объектов инфраструктуры в зоне СВО и обеспечения жизнедеятельности населения.