Выплаты получат больше участников СВО

Право на единовременную выплату при получении увечья, гибели и инвалидности будут иметь те, кого привлекли по контракту предприниматели, органы публичной власти и подведомственные им организации для восстановления объектов инфраструктуры в зоне СВО и обеспечения жизнедеятельности населения.
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