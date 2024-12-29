«Завозили взрывоопасную молодежь из братских чувств к Средней Азии».Депутат Госдумы Владимир Васильев рассказал: опасных радикалов везли в Россию, чтобы «канализировать» опасность для среднеазиатских республик.
Шокирующее признание депутата о мигрантах
Комментарии
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МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Значит власти заведомо знали все и открыли ворота преступникам.Чтобы погубить страну? Значит России подписали приговор спасая страны Азии?Вас проклянет народ страны и будет бороться
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13 час.
vladimir vedenkin
ИДИОТЫ или ПРЕДАТЕЛИ или в комплексе??? - Депутат Госдумы Владимир Васильев рассказал: "опасных радикалов везли в Россию, чтобы «канализировать» опасность для среднеазиатских республик. Делалось это «по-братски», чтобы спасти от радикалов среднеазиатских правителей". Отношение к своему народу ???
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12 час.
Пульхерия Djem
А откуда дружба взасос и таджикистаном. Туда направили 75 преподавателей русского языка, а скоро будет 85!!! Владимир Владимирович ,чтобы что?????Чтобы они сюда ехали уже со знанием русского языка и зачем??? Кто-нибудь хотел бы ,чтобы его жена, сестра, дочь поехали преподавать русский язык а таджикию??? Забыли. что они там делали с русским??? Теперь они будут ещё больше привозить сюда своих детей, чтобы уже со знанием русского учиться в наших школах и вузах???Не надо с ними заигрывать НИКОГДА!!! Янукович заигрывал с бандеровцами, чем это кончилось??? Побеспокойтесь лучше о своих гражданах, Пенсионерам так проиндексировали, что они уже снова без денег. купили вкусненького ,за жкх заплатили, долги раздали. Это не насмешка над стариками ,это издевательская, хамская и наглая ржачка!!! А если народ не за хочет дальше так жить? Таджики не помогут.
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6 час.
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