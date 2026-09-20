Глобалисты запустили согласованный план по всей Европе. Названа причина истерики

Европейская повестка последних суток выглядит так, будто разные правительства говорят одним языком. Населению предлагают психологически готовиться к серьёзным потрясениям, власти обсуждают защиту инфраструктуры, военные усиливают готовность, а спецслужбы всё чаще говорят о «гибридной войне».
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