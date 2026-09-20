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Царьград

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Глобалисты запустили согласованный план по всей Европе. Названа причина истерики

Глобалисты запустили согласованный план по всей Европе. Названа причина истерики

Европейская повестка последних суток выглядит так, будто разные правительства говорят одним языком. Населению предлагают психологически готовиться к серьёзным потрясениям, власти обсуждают защиту инфраструктуры, военные усиливают готовность, а спецслужбы всё чаще говорят о «гибридной войне».

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