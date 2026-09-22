Академия Штиглица Санкт-Петербург: направления, музей, экскурсии

В этом году Академия Штиглица отметила 150-летие. Вуз, где учили мастеров архитектурной отделки ещё в блокадном Ленинграде, сегодня готовит реставраторов и дизайнеров — и задыхается от нехватки площадей.
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