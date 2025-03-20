Финский президент Стубб предложил вооружить ВСУ «до зубов»

Юна

Неужели никому в правительстве украины совсем не жалко свою страну и народ? Или деньги решают всё? Неужели они не видят, что европейцы их тупо подставляют под каток? Ведь ВСЕ ВО ВСЁМ МИРЕ знают, что Россия победит, ни сегодня так завтра... Им бы в европу, в каждую страну, засадить по Искандеру, чтоб они прочувствовали как это страшно, может тогда бы подталкивали украину к миру, а не к войне. Тварь этот зубастый стубб, все они там кадавры.