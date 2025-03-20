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Финский президент Стубб предложил вооружить ВСУ «до зубов»

Финский президент Стубб предложил вооружить ВСУ «до зубов»

Украину необходимо «милитаризовать до зубов», чтобы она могла противостоять России. Об этом газете Politico заявил президент Финляндии Александер Стубб.

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Комментарии
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TramPamPam
Нет, придёт время и ему зубы силой вынут...
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21 час.
Юна
Неужели никому в правительстве украины совсем не жалко свою страну и народ? Или деньги решают всё?  Неужели они не видят, что европейцы их тупо подставляют под каток? Ведь ВСЕ ВО ВСЁМ МИРЕ знают, что Россия победит, ни сегодня так завтра... Им бы в европу, в каждую страну, засадить по Искандеру, чтоб они прочувствовали как это страшно, может тогда бы подталкивали украину к миру, а не к войне. Тварь этот зубастый стубб, все они там кадавры.
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19 час.
ВВ
Владимир Витковский
...они все готовы сдохнуть, так зачем же мешать этому? Просто-надо помочь!!!
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14 час.
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