Украину необходимо «милитаризовать до зубов», чтобы она могла противостоять России. Об этом газете Politico заявил президент Финляндии Александер Стубб.
Финский президент Стубб предложил вооружить ВСУ «до зубов»
Комментарии
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TramPamPam
Нет, придёт время и ему зубы силой вынут...
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21 час.
Юна
Неужели никому в правительстве украины совсем не жалко свою страну и народ? Или деньги решают всё? Неужели они не видят, что европейцы их тупо подставляют под каток? Ведь ВСЕ ВО ВСЁМ МИРЕ знают, что Россия победит, ни сегодня так завтра... Им бы в европу, в каждую страну, засадить по Искандеру, чтоб они прочувствовали как это страшно, может тогда бы подталкивали украину к миру, а не к войне. Тварь этот зубастый стубб, все они там кадавры.
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19 час.
ВВ
Владимир Витковский
...они все готовы сдохнуть, так зачем же мешать этому? Просто-надо помочь!!!
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14 час.
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