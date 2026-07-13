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Чесноков о Сафиуллине: «На «Уимблдоне» он показал потрясающий теннис, уровня топ-50 минимум»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал успешное выступление Романа Сафиуллина на « Уимблдоне » – россиянин дошел до четвертого круга.

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