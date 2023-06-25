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Роб Пелинка о Джейлене Худ-Шифино: «Остин Ривз тоже сначала не был сильным шутером»

«Лейкерс» выбрали защитника Джейлена Худ-Шифино (20 лет, 198 см) на драфте НБА-2023. Генеральный менеджер команды Роб Пелинка верит, что молодой игрок может спрогрессировать, как Остин Ривз.

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