Канада обязуется укреплять коммерческие сети в Иракском Курдистане — посол

Встречу для укрепления коммерческой сети и изучения дополнительных инвестиционных возможностей провел посол Канады в Ираке Кристофер Бём с членами Торгово-промышленной палаты столицы Иракского Курдистана Эрбиля (ECCI), 12 января сообщает Shafaq News.
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