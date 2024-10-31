Рубль начал укрепляться. Курсы доллара и евро на 31 октября

Российский рубль подорожал к доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 31 октября 2024 года, составляет 97,0530 рубля (прежнее значение – 97,3261 рубля), официальный курс евро — 105,2211 рубля (предыдущий показатель – 105,4375 рубля).
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