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Спички - не игрушка

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Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Верить им нельзя, это однозначно, надзор за ними должен быть постоянным, спиной к ним поворачиваться нельзя, нож в спину можно получить в любой момент! Пускай работают на стройках, отстраивают то, что ими же и разрушено, дороги тоже ремонтировать должны они же, дороги в ДНР и ЛНР в ужасающем состоянии, да и везде где &quot;хозяином&quot; была укРуина последние 30 лет состояние инфраструктуры можно описать двумя словами - жопа полная, так что, будет где свои руки приложить!
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