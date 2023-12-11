Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.
Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?
Комментарии
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Александр Салтановский
Верить им нельзя, это однозначно, надзор за ними должен быть постоянным, спиной к ним поворачиваться нельзя, нож в спину можно получить в любой момент! Пускай работают на стройках, отстраивают то, что ими же и разрушено, дороги тоже ремонтировать должны они же, дороги в ДНР и ЛНР в ужасающем состоянии, да и везде где "хозяином" была укРуина последние 30 лет состояние инфраструктуры можно описать двумя словами - жопа полная, так что, будет где свои руки приложить!
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