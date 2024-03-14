В отдельных районах Москвы наблюдается дефицит новостроек

О скудости предложений на первичном рынке недвижимости на некоторых территориях российской столицы информируют «Известия» со ссылкой на соответствующий мониторинг от одной из профильных консалтинговых компаний.
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