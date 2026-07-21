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Бедард о травмах: «Это ужасно, но важно преодолеть трудности и стать психологически сильнее. Стараюсь смотреть на ситуацию так»

Нападающий « Чикаго » Коннор Бедард поделился мнением о своих травмах. В начале июля он перенес операцию на левом плече, которое повредил во время летней тренировки на льду.

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