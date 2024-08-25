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Нетаньяху заявил, что по территории Израиля были выпущены тысячи ракет

Нетаньяху заявил, что по территории Израиля были выпущены тысячи ракет

REUTERS/Naama Grynbaum Израильский премьер Биньямин Нетаньяху прокомментировал превентивные удары, которые ЦАХАЛ рано утром 25 августа нанес по позициям "Хезболлы".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Израиль НИКОМУ ИЗ СОСЕДЕЙ НЕ ДАСТ ЖИТЬ СПОКОЙНО и В МИРЕ... А Палестину Израиль наметил вообще уничтожить, как государство. НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ПАЛЕСТИНЫ!!
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15 час.
ХА
Харченко Александр
Пусть ещё скажет миллион ракет запустили, мало запустили, нужно больше
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15 час.
Константин Самарин
У страха глаза велики. Крича о халакосте, Израиль сам проводит политику геноцида в отношении арабов.
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9 час.

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