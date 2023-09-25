Вечерний Новосибирск

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Больше 200 иностранных специалистов под конвоем выдворят из Новосибирской области

Больше 200 иностранных специалистов под конвоем выдворят из Новосибирской области

О миграционной ситуации в регионе сообщил на оперативном совещании заместитель начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Кирилл Травин.

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Комментарии
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ВИ
Вася Искандер
Откровенно, задолбали эти мигранты. Криминал в их среде зашкаливает. Наш миротворец на это не обращает внимание. Сколько можно терпеть этих мигрантов. Если б не разрешали ехать, то и не было б проблем, но с верху разрешают призжать, а страдают люди, живущие, кто сталкивается с ними, а полиция   куда смотрит, когда эти мигранты нагло попирают законы принимающей стороны. Миротворчество здесь неуместно. Иш, удумели таджики комиссию создать и проверить, как обходится Россия с их соплеменниками. Совсем не боятся. Попробовали б они проверить США, как там относятся к таджикам?, им бы (таджикам) и в голову бы такое не пришло, ведь это США, гегемон, а об Россию можно и ноги вытереть, потерпит, не впервой терпеть. Стыдно и горько, что об нас какие- то таджики ноги вытирают!
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7 час.
ИД
Ирина Дунаева
Гнать хамов к себе в кишлаки,воздух чище будет.Терпеть их не могу ,как и они нас.Только они к нам припёрлись ,а не мы к ним...На кой черт эти шайтаны здесь права качают?
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3 час.

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