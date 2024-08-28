Около 500 общественных пространств благоустроено в Нижегородской области по программе «Комплексное развитие сельских территорий»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа, ФедералПресс. Почти 500 проектов благоустройства общественных пространств реализовали в Нижегородской области по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
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