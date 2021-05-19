Имитаторы Илона Маска украли миллионы долларов в криптовалюте

Федеральная торговая комиссия США сообщила, что за последние шесть месяцев пользователи потеряли более 2 миллионов долларов в криптовалюте из-за мошенников, которые выдают себя за генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk).
Федеральная торговая комиссия США сообщила, что за последние шесть месяцев пользователи потеряли более 2 миллионов долларов в криптовалюте из-за мошенников, которые выдают себя за генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk).
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