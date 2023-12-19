В ПНИПУ обучили нейросеть помогать в управлении промышленными газовыми горелками

Исследование опубликовано в журнале «Научно-технический вестник Поволжья». Как работают газовые горелки? Ученые ПНИПУ поясняют, что на вход устройства под давлением поступают топливный газ и первичный воздух (он нужен для поддержания факела горелки).
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