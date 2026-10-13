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Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев: в их браке не смотрят работы друг друга

Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев: в их браке не смотрят работы друг друга

Глафира Тарханова публично поздравила с днем рождения мужа. 42-летняя актриса сериалов «Громовы» и «Измены» обратилась к Алексею Фаддееву — актеру и каскадеру, заслуженному артисту России — и показала редкий совместный снимок с ним.

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