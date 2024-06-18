Webbankir: россияне предрекли доллар по 94 рубля после санкций против Мосбиржи

Опрошенные россияне сочли, что средний курс доллара осенью 2024 года составит 94 руб. Таковы данные электронного опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir 13–15 июня, сразу после введения санкций США против Мосбиржи 12 июня.
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