НАК: самодельную бомбу в ресторан в Москве принесла женщина, погибшая при взрыве

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что подрыв самодельной бомбы в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы 1 августа совершила неизвестная женщина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии