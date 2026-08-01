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ИА Регнум

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НАК: самодельную бомбу в ресторан в Москве принесла женщина, погибшая при взрыве

НАК: самодельную бомбу в ресторан в Москве принесла женщина, погибшая при взрыве

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что подрыв самодельной бомбы в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы 1 августа совершила неизвестная женщина.

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