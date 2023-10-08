Военнослужащие на Сахалине провели день открытых дверей для участников молодежной православной патриотической организации «Братство Александра Невского»

На практике они отработали нормативы по огневой подготовке в учебно-стрелковом электронном тире «Вега», а также строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выполнили разборку-сборку учебного оружия и узнали много нового о военной службе.
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