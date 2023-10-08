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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие на Сахалине провели день открытых дверей для участников молодежной православной патриотической организации «Братство Александра Невского»

Военнослужащие на Сахалине провели день открытых дверей для участников молодежной православной патриотической организации «Братство Александра Невского»

На практике они отработали нормативы по огневой подготовке в учебно-стрелковом электронном тире «Вега», а также строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выполнили разборку-сборку учебного оружия и узнали много нового о военной службе.

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