Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева) во время встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, 21 октября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА НовостиВстреча со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом стала мастер-классом по дипломатии высочайшего уровня со стороны президента России Владимира Путина.
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