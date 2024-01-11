Жители более ста домов в Новосибирске без тепла, в СГК назвали сроки устранения аварии

В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 11 января произошла коммунальная авария. По данным СГК, без отопления и горячей воды остались более 100 жилых домов и 13 социальных учреждений, по версии новосибирцев – их гораздо больше.
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