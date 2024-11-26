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Politico: Британия пригрозила Трампу тарифами на товары из США

Politico: Британия пригрозила Трампу тарифами на товары из США

TASS/EPA/IAN LANGSDON Британия пригрозила избранному президенту США Дональду Трампу возвращением тарифов на ввоз ряда американских товаров, если тот исполнит предвыборные обещания о введении пошлины на зарубежный импорт в размере 10-20%.

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