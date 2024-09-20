Алаудинов: в начале нападения на Курскую область ВСУ стянули туда 200 танков

ВСУ в начале нападения на Курскую область стянули туда много танков и бронетехники. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
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