Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад об обстоятельствах гибели двоих детей в Республике Хакасия

В СМИ сообщалось о пожаре, который произошел сегодня ночью в Республике Хакасия. В результате возгорания в частном доме погиб 9-летний мальчик и 5-летняя девочка.
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