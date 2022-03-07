Происшествия

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Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад об обстоятельствах гибели двоих детей в Республике Хакасия

Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад об обстоятельствах гибели двоих детей в Республике Хакасия

В СМИ сообщалось о пожаре, который произошел сегодня ночью в Республике Хакасия. В результате возгорания в частном доме погиб 9-летний мальчик и 5-летняя девочка.

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