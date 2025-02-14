Минниханов: Татарстан успешно выполняет задачу по обеспечению продовольственного суверенитета страны

Татарстан успешно выполняет задачу по обеспечению продовольственного суверенитета страны. Об этом заявил Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
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